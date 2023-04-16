ATP16 апреля 2023, 08:50 |
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Определились финалисты Мастерса в Монте-Карло
19-летний Хольгер Руне впервые сыграет в финале грунтового турнира такой категории
16 апреля 2023, 08:50 |
220
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15 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.
19-летний Хольгер Руне одержал волевую победу над Янником Синнером и второй раз в карьере вышел в финал на Мастерсах, в прошлом году в Париже он взял титул.
Во втором полуфинале победу с камбэком одержал Андрей Рублев, который обыграл американца Тейлора Фритца.
Монте-Карло. 1/2 финала
Хольгер Руне [6] – Янник Синнер [7] – 1:6, 7:5, 7:5
Андрей Рублев [5] – Тейлор Фритц [8] – 5:7, 6:1, 6:3
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