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  4. ОРИХОВСКИЙ: «Испанские ассистенты Реброва – лучшие из лучших тренеров»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:01
761
2

ОРИХОВСКИЙ: «Испанские ассистенты Реброва – лучшие из лучших тренеров»

Экс-хавбек «Динамо» вспомнил об игре под руководством известного тренера

15 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:01
761
2
ОРИХОВСКИЙ: «Испанские ассистенты Реброва – лучшие из лучших тренеров»
ФК Колос. Павел Ориховский

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский вспомнил о своей работе в «Динамо» Сергея Реброва.

— Вы упомянули об испанских специалистах в «Динамо», чья работа позволила раскрыться целому поколению футболистов. Что вы помните особенного после сотрудничества с Унаи Мельгосой, Висенте Гомесом или даже Раулем Рианчо?
— Это лучшие из лучших тренеров. Те знания, которые они мне дали, это знания на всю жизнь. Даст Бог, в будущем помогут и в тренерской работе. Эти люди дали такой толчок для развития большого количества игроков, что невозможно даже описать.

— В один период вы были очень близки к основному составу «Динамо». Что в итоге пошло не так ли? Почему вам не удалось закрепиться в команде?
— Как все произошло: был Сергей Станиславович Ребров в команде, так он практиковал такое, что кто-то из молодых ребят всегда был в первой команде, по крайней мере, мог тренироваться с ней. Я практически постоянно тренировался с первой командой. Где-то не попадал в заявку на матчи, но в тренировочном процессе постоянно находился в обойме игроков.

Потом, когда тренерский штаб Реброва завершил работу с «Динамо», пришел Александр Хацкевич. У нас были действующие контракты и мы рассчитывали, что поедем на сборы с первой командой, как обычно. Но нам сказали искать варианты для аренды: так на этом все и кончилось.

В том списке оказались я, Богдан Михайличенко, Саша Тымчик, Максим Казаков, Алексей Щебетун, Павел Лукьянчук. Словом, много ребят. Нам сказали просто искать клубы, даже без сборов. На этом и закончилась история с «Динамо».

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Источник Украинский футбол
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ortomir
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