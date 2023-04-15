Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
Украина
15 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 15 апреля 2023, 19:16
2154
1

В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии

Трагическое известие сообщила Херсонская областная ассоциация футбола

15 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 15 апреля 2023, 19:16
2154
1
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
facebook.com/hoff.ks

Сегодня в результате вражеского обстрела Таврического микрорайона города Херсона возле образовательного учреждения погибли жена и дочь спортивного врача и физиотерапевта Владимира Дудки.

Владимир Дудка известен тем, что работал в херсонском «Кристалле», симферопольской «Таврии», «Энергии» из Новой Каховки и других футбольных командах.

Херсонская областная ассоциация футбола сообщает, что предоставит финансовую помощь Владимиру Дудке, а также просит приобщиться всех неравнодушных, отправив любую сумму на карту 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)

По теме:
Зеленский ввел санкции против акинфеева, дочки шойгу и еще 80 россиян
В помощь ВСУ. Перчатки Амосова проданы на благотворительном аукционе
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 3 танка и 4 ББМ
Херсон Владимир Дудка дочь смерть российско-украинская война Таврия Симферополь Кристалл Херсон Энергия Новая Каховка врачи медицина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Обстрел пятиэтажек Славянска. Количество погибших возросло до 5
Война | 14 апреля 2023, 20:38 8
ФОТО. Обстрел пятиэтажек Славянска. Количество погибших возросло до 5
ФОТО. Обстрел пятиэтажек Славянска. Количество погибших возросло до 5

Под завалами после российского обстрела могут оставаться еще 7 человек

Металлист – Верес – 5:5. Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 апреля 2023, 15:56 0
Металлист – Верес – 5:5. Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча
Металлист – Верес – 5:5. Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 21-го тура УПЛ

Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Футбол | 15.04.2023, 16:54
Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Бокс | 14.04.2023, 21:57
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
Футбол | 14.04.2023, 23:03
Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romeoboss
 Узкіе рф ви гниди!
Вас усіх треба знищити.
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
14.04.2023, 19:28
Бокс
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
15.04.2023, 13:14 11
Теннис
Девин ХЕЙНИ: «Бой с Ломаченко не самый выгодный, но самый тяжелый»
Девин ХЕЙНИ: «Бой с Ломаченко не самый выгодный, но самый тяжелый»
13.04.2023, 17:17
Бокс
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 43
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
14.04.2023, 22:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
14.04.2023, 19:42 7
Футбол
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
13.04.2023, 17:40 18
Теннис
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
14.04.2023, 18:54 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности