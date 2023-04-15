В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии

Сегодня в результате вражеского обстрела Таврического микрорайона города Херсона возле образовательного учреждения погибли жена и дочь спортивного врача и физиотерапевта Владимира Дудки.

Владимир Дудка известен тем, что работал в херсонском «Кристалле», симферопольской «Таврии», «Энергии» из Новой Каховки и других футбольных командах.

Херсонская областная ассоциация футбола сообщает, что предоставит финансовую помощь Владимиру Дудке, а также просит приобщиться всех неравнодушных, отправив любую сумму на карту 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)