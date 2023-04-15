Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бундеслига. Бавария сыграла вничью с Хоффенхаймом, Лейпциг обыграл Аугсбург
Чемпионат Германии
Бавария
15.04.2023 16:30 – FT 1 : 1
Хоффенхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
15 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 15 апреля 2023, 19:02
71
0

Бундеслига. Бавария сыграла вничью с Хоффенхаймом, Лейпциг обыграл Аугсбург

Состоялось четыре матча 28-го тура

15 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 15 апреля 2023, 19:02
71
0
Бундеслига. Бавария сыграла вничью с Хоффенхаймом, Лейпциг обыграл Аугсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», а дортмундская «Боруссия» поделила очки со «Штутгартом». С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии, 28-й тур

«Кельн» – «Майнц» – 1:1
Голы: Ажорк, 17 (0:1), Любичич, 51 (1:1).

«Лейпциг» – «Аугсбург» – 3:2
Голы: Майер, 5 (0:1), Кампль, 10 (1:1), Вернер, 32 (2:1), Вернер, 35 (3:1), Варгас, 82 (3:2).

«Бавария» – «Хоффенхайм» – 1:1
Голы: Павар, 17 (1:0), Крамарич, 71 (1:1).

«Штутгарт» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:3
Голы: Аллер, 26 (0:1), Мален, 33 (0:2), Кулибали, 78 (1:2), Вагноман, 84 (2:2), Рейна, 90+3 (2:3), Силас, 90+7 (3:3).

Удаление: Мавропанос, 39 («Штутгарт»).

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Семь голов. Аутсайдеры Шальке и Герта устроили голевую феерию
Расизм в Баварии? Журналист сообщил: Сане назвал Мане «черным дерьмом»
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Хоффенхайм РБ Лейпциг Аугсбург
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов
Бокс | 15 апреля 2023, 17:45 10
Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов
Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов

Трудно представить, что Чжан может противопоставить британцу

Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
Футбол | 14 апреля 2023, 23:03 2
Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче

Команда Сергея Реброва добыла тяжелую победу, играя большую часть матча в меньшинстве

Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Футбол | 15.04.2023, 18:58
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом
Футбол | 15.04.2023, 16:21
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом
Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Футбол | 14.04.2023, 19:55
Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
14.04.2023, 19:42 7
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Бой с Ломаченко не самый выгодный, но самый тяжелый»
Девин ХЕЙНИ: «Бой с Ломаченко не самый выгодный, но самый тяжелый»
13.04.2023, 17:17
Бокс
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
14.04.2023, 19:28
Бокс
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
14.04.2023, 16:03 5
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
14.04.2023, 18:45 13
Футбол
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
14.04.2023, 21:57 1
Бокс
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
14.04.2023, 16:53 94
Футбол
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
14.04.2023, 12:48 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности