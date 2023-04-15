Бундеслига. Бавария сыграла вничью с Хоффенхаймом, Лейпциг обыграл Аугсбург

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», а дортмундская «Боруссия» поделила очки со «Штутгартом». С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии, 28-й тур

«Кельн» – «Майнц» – 1:1

Голы: Ажорк, 17 (0:1), Любичич, 51 (1:1).

«Лейпциг» – «Аугсбург» – 3:2

Голы: Майер, 5 (0:1), Кампль, 10 (1:1), Вернер, 32 (2:1), Вернер, 35 (3:1), Варгас, 82 (3:2).

«Бавария» – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: Павар, 17 (1:0), Крамарич, 71 (1:1).

«Штутгарт» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:3

Голы: Аллер, 26 (0:1), Мален, 33 (0:2), Кулибали, 78 (1:2), Вагноман, 84 (2:2), Рейна, 90+3 (2:3), Силас, 90+7 (3:3).

Удаление: Мавропанос, 39 («Штутгарт»).

Турнирная таблица