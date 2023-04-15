Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№147 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В первом раунде квалификации украинка сразится против Кэти Волынец из США (№75 WTA), посеянной под четвертым номером. Время начала матча – 18:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против пятой сеяной испанки Кристины Букши (№77 WTA).

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