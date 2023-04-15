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WTA
15 апреля 2023, 18:10 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:30
1345
4

Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Штутгарте

15 апреля 2023, 18:10 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:30
1345
4
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

15 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№147 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В первом раунде квалификации украинка сразится против Кэти Волынец из США (№75 WTA), посеянной под четвертым номером. Время начала матча – 18:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против пятой сеяной испанки Кристины Букши (№77 WTA).

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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Тупість Даяни зашкалює.
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+2
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Александр Ад
таке може витворяти тільки Дая,повернула суперниці надію...3 сет
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0
Павло Бубенко
22 года тебе уже, Даяна, а мозгов стало не больше, а меньше! Куда ти лупишь???
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0
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