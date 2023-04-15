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  4. ХАВИ: «Считаю Гвардиолу лучшим в мире»
Испания
15 апреля 2023, 16:48 |
183
1

ХАВИ: «Считаю Гвардиолу лучшим в мире»

Тренер «Барселоны» – о своем бывшем наставнике

15 апреля 2023, 16:48 |
183
1
ХАВИ: «Считаю Гвардиолу лучшим в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что считает наставника «Манчестер Сити» лучшим в мире:

«Я считаю его лучшим в мире. Практически с тех пор, как он начал. Он великолепен, номер 1. Каждый, кто проходит через работу с ним, очарован.

Я отнюдь не сравниваю себя с ним. Я надеюсь, что однажды у меня будут такие показатели, и не ради себя, а ради клуба».

Хави играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» в 2008 – 2012 годах.

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Источник Marca
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Octopus
Америку открыл. У Гвардиолы самый большой процент побед в ЛЧ среди всех тренеров.
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