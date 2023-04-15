Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом

Сегодня, 15 апреля «Эвертон» в 31-м туре АПЛ примет «Фулхэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Годфри, Тарковски, Кин, Миколенко, Гана, Гарнер, Айвоби, Макнил, Грей, Мопэ