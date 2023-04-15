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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом
Англия
15 апреля 2023, 16:21 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
273
0

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом

Украинский защитник выйдет с первых минут

15 апреля 2023, 16:21 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
273
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 15 апреля «Эвертон» в 31-м туре АПЛ примет «Фулхэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Годфри, Тарковски, Кин, Миколенко, Гана, Гарнер, Айвоби, Макнил, Грей, Мопэ

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Виталий Миколенко Эвертон Фулхэм Английская Премьер-лига стартовые составы Эвертон - Фулхем чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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