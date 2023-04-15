Англия15 апреля 2023, 16:21 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
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Миколенко – в основе Эвертона на матч с Фулхемом
Украинский защитник выйдет с первых минут
15 апреля 2023, 16:21 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
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Сегодня, 15 апреля «Эвертон» в 31-м туре АПЛ примет «Фулхэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Состав «Эвертона»: Пикфорд, Годфри, Тарковски, Кин, Миколенко, Гана, Гарнер, Айвоби, Макнил, Грей, Мопэ
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