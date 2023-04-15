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Испания
15 апреля 2023, 15:49 | Обновлено 15 апреля 2023, 16:00
215
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уверен, что буду работать в Реале в следующем сезоне»

Наставник «сливочных» уверил, что собирается покидать клуб

15 апреля 2023, 15:49 | Обновлено 15 апреля 2023, 16:00
215
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уверен, что буду работать в Реале в следующем сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своем будущем в мадридском клубе.

«Флорентино Перес всегда был добр ко мне и остается таковым. Вы должны смотреть вперед. Клуб спокоен и показывает мне свою привязанность. Я буду здесь в следующем сезоне. Думаю, мы будем соблюдать контракт.

Клуб проявляет ко мне много любви, и мне здесь очень спокойно и комфортно. Клуб не собирается ничего добавлять к тому, что я знаю, а это необыкновенная привязанность.

Я горжусь всей своей работой. До сих пор это была успешная гонка, и, надеюсь, она продолжится в том же духе. Возвращение к работе – это то, что делает меня счастливым», - сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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