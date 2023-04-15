Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уверен, что буду работать в Реале в следующем сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своем будущем в мадридском клубе.

«Флорентино Перес всегда был добр ко мне и остается таковым. Вы должны смотреть вперед. Клуб спокоен и показывает мне свою привязанность. Я буду здесь в следующем сезоне. Думаю, мы будем соблюдать контракт.

Клуб проявляет ко мне много любви, и мне здесь очень спокойно и комфортно. Клуб не собирается ничего добавлять к тому, что я знаю, а это необыкновенная привязанность.

Я горжусь всей своей работой. До сих пор это была успешная гонка, и, надеюсь, она продолжится в том же духе. Возвращение к работе – это то, что делает меня счастливым», - сказал Анчелотти.