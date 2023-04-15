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  4. Украина – Чехия – 1:3. Вондроушова добыла победное очко для своей команды
ITF
15 апреля 2023, 15:31 | Обновлено 15 апреля 2023, 15:43
2107
15

Украина – Чехия – 1:3. Вондроушова добыла победное очко для своей команды

Катарина Завацкая не смогла поддержать субботний почин Марты Костюк

15 апреля 2023, 15:31 | Обновлено 15 апреля 2023, 15:43
2107
15
Украина – Чехия – 1:3. Вондроушова добыла победное очко для своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

15 апреля в Белеке продолжилась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с участием женских сборных Украины и Чехии по теннису.

В четвертом поединке сошлись вторые номера команд, Катарина Завацкая (№261 WTA) проиграла Маркете Вондроушовой (№82 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 4:6

Это был второй матч между теннисистками на профессиональном уровне, Завацкая снова проиграла.

Команда Чехии завоевала третье очко и добыла общую победу в этом противостоянии. В начале ноября этого года чешки сыграют в финальном розыгрыше турнира. Сборная Украины снова отправится в раунд плей-офф, даты проведения 10-11 или 11-12 ноября.

Украина – Чехия – 1:3

Марта Костюк – Маркета Вондроушова – 2:6, 1:6
Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6
Марта Костюк – Барбора Крейчикова – 3:6, 6:1, 6:4
Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова – 3:6, 4:6

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Катарина Завацкая Маркета Вондроушова Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Обсервер Влад
Завацька старалася, намагалася стрибнути вище голови, видала одну з кращих своїх ігор з точки зору самовіддачі, але нав'язати боротьбу хоча б в одному сеті чешці так і не змогла - Вондрушова в потрібний момент переставала валяти дурня, включала свій звичний рівень і виносила Катрусю з корту.... На жаль занадто велика різниця в класі між чешками і нашими тенісистками
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+6
Santk86
Девочки боролись как могли, но соперницы на порядок сильнее. А вот поведение Даяны оставляют вопросы, ты согласилась играть за сборную, и даже если тебя не поставили играть не в одной игре, ты просто обязана остаться до конца и поддержать девочек, а так патриотизм остается только на словах. Сборная так не создаётся.  
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+4
Santk86
я сначала подумал, что это такой тактический ход, не поставить Даяну на первую игру, и отдать матч против Крейчиковой, что бы она отдохнувшая  вышла на второй день и уничтожила, чешок, а оказалось. что Ястремская просто свалила зарабатывать деньги, и не факт, что она в Штутгарте, даже в основу выйдет. 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
kollekciy
Катаріна на диво знову дуже добре грала, чим збивала з пантелику суперницю. Не розумію чому в Катаріни не йде гра на турнірах, бо якість наче вище Топ 150 рейтингу.
А, для перемоги України треба була Леся яка зараз найсильніша за всіх наших, а чому її не взяли питання.  
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+3
introvert
Завацька боролася, билася як могла, показала чи не кращий свій теніс, але клас є клас. За бійцівський характер - респект.
Мабуть і на краще, що Даяна приїхала лише мовчки попозувати на церемонії відкриття. Можливо, ще позасмагати. Сумніваюся, що вона змогла би хоча б зімітувати боротьбу проти такої Маркети.
Хоча загалом до безглуздого "неспортивного туризму" у її виконанні безліч запитань.
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+2
Александр Науменко
Будемо відверті, грали дві різні планети. Чешки, мов з дитиною граючись, наші, викладаючись по максімуму. Тільки максімум буває різний.
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+1
Александр Ад
Молодець Ката.боролося як могла до останнего,но класс Вондроушовой на грунті дуже висок.
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+1
Трегубов Дмитрий
Однак - майже без невимушених помилок, старалася, але вінерсів мало
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+1
chevars
Викупатися у теплому морі, бо у Північному морі вода надто прохолодна
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0
Santk86
Как бы Катерина не боролась, но класс чешек на три головы выше, в очередной раз удивляюсь, зачем в сборную приезжала Даяна, хотя бы один матч она могла бы выиграть, причем за сборную она играть умеет. 
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0
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Юрий Щербань
Непонятно почему Ястремську не поставили на этот матч Заватская явно не тянет 
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-2
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