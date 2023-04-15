Украина – Чехия – 1:3. Вондроушова добыла победное очко для своей команды
Катарина Завацкая не смогла поддержать субботний почин Марты Костюк
15 апреля в Белеке продолжилась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с участием женских сборных Украины и Чехии по теннису.
В четвертом поединке сошлись вторые номера команд, Катарина Завацкая (№261 WTA) проиграла Маркете Вондроушовой (№82 WTA).
Кубок Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 4:6
Это был второй матч между теннисистками на профессиональном уровне, Завацкая снова проиграла.
Команда Чехии завоевала третье очко и добыла общую победу в этом противостоянии. В начале ноября этого года чешки сыграют в финальном розыгрыше турнира. Сборная Украины снова отправится в раунд плей-офф, даты проведения 10-11 или 11-12 ноября.
Украина – Чехия – 1:3
Марта Костюк – Маркета Вондроушова – 2:6, 1:6
Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6
Марта Костюк – Барбора Крейчикова – 3:6, 6:1, 6:4
Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова – 3:6, 4:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой за временный титул WBO состоится 15 апреля в Лондоне
Испанский специалист – о поведении украинца
А, для перемоги України треба була Леся яка зараз найсильніша за всіх наших, а чому її не взяли питання.
Мабуть і на краще, що Даяна приїхала лише мовчки попозувати на церемонії відкриття. Можливо, ще позасмагати. Сумніваюся, що вона змогла би хоча б зімітувати боротьбу проти такої Маркети.
Хоча загалом до безглуздого "неспортивного туризму" у її виконанні безліч запитань.