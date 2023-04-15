Украина – Чехия – 1:3. Вондроушова добыла победное очко для своей команды

15 апреля в Белеке продолжилась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с участием женских сборных Украины и Чехии по теннису.

В четвертом поединке сошлись вторые номера команд, Катарина Завацкая (№261 WTA) проиграла Маркете Вондроушовой (№82 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг

Катарина Завацкая (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 4:6

Это был второй матч между теннисистками на профессиональном уровне, Завацкая снова проиграла.

Команда Чехии завоевала третье очко и добыла общую победу в этом противостоянии. В начале ноября этого года чешки сыграют в финальном розыгрыше турнира. Сборная Украины снова отправится в раунд плей-офф, даты проведения 10-11 или 11-12 ноября.

Украина – Чехия – 1:3

Марта Костюк – Маркета Вондроушова – 2:6, 1:6

Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6

Марта Костюк – Барбора Крейчикова – 3:6, 6:1, 6:4

Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова – 3:6, 4:6

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine