Букайо САКА: «Зинченко и Жезус – особые футболисты»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением по поводу партнеров по команде Александра Зинченко и Габриэла Жезуса:

«Думаю, они влияют на нас двумя способами. Естественно, это качественные игроки, особые футболисты. Они имели опыт участия во многих гонках за титулами, боролись за самые большие трофеи. Они делятся с нами своим опытом и помогают нам ментально двигаться вперёд».

Зинченко и Жезус перешли в «Арсенал» летом прошлого года из «Манчестер Сити».