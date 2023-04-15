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  4. Букайо САКА: «Зинченко и Жезус – особые футболисты»
Англия
15 апреля 2023, 14:59 |
786
0

Букайо САКА: «Зинченко и Жезус – особые футболисты»

Вингер «Арсенала» – о партнерах по команде

15 апреля 2023, 14:59 |
786
0
Букайо САКА: «Зинченко и Жезус – особые футболисты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением по поводу партнеров по команде Александра Зинченко и Габриэла Жезуса:

«Думаю, они влияют на нас двумя способами. Естественно, это качественные игроки, особые футболисты. Они имели опыт участия во многих гонках за титулами, боролись за самые большие трофеи. Они делятся с нами своим опытом и помогают нам ментально двигаться вперёд».

Зинченко и Жезус перешли в «Арсенал» летом прошлого года из «Манчестер Сити».

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Букайо Сака Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэл Жезус
Источник The Telegraph
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