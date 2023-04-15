Англия15 апреля 2023, 14:59 |
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Букайо САКА: «Зинченко и Жезус – особые футболисты»
Вингер «Арсенала» – о партнерах по команде
15 апреля 2023, 14:59 |
786
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением по поводу партнеров по команде Александра Зинченко и Габриэла Жезуса:
«Думаю, они влияют на нас двумя способами. Естественно, это качественные игроки, особые футболисты. Они имели опыт участия во многих гонках за титулами, боролись за самые большие трофеи. Они делятся с нами своим опытом и помогают нам ментально двигаться вперёд».
Зинченко и Жезус перешли в «Арсенал» летом прошлого года из «Манчестер Сити».
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