Микель АРТЕТА: «Моя цель – вернуть Арсенал туда, где он должен быть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что перед стартом сезона верил в борьбу за чемпионство:

«Предвидел ли я, что «Арсенал» будет бороться за титул перед стартом сезона? Да. Вы идёте день за днём. Так много всего происходит каждый божий день, каждый месяц. Вы не можете видеть будущее.

Моей целью, когда я взялся за эту работу, было вернуть клуб туда, где он должен быть, бороться за все трофеи, которые можно выиграть на высшем уровне. Это то, что мы пытаемся сделать.

Опережаем ли мы график? Мы довольны тем, где сейчас находимся. Теперь мы должны закончить работу, потребовав от каждого ещё по чуть-чуть».