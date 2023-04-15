Украина. Премьер лига15 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 15 апреля 2023, 14:24
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Металлисту и Вересу хватило 38 минут для повторения голевого рекорда сезона
Команды встречаются в матче 21-го тура УПЛ
15 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 15 апреля 2023, 14:24
973
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В Ужгороде проходит встреча 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняют харьковский «Металлист» и «Верес» из Ровно.
Первый тайм со счетом 4:3 выиграла харьковская команда. Результат первой 45-минутки установился на 38-й минуте.
Семь голов в матче «Металлист» - «Верес» стали повторение рекорда результативности нынешнего чемпионата Украины-2022/2023. Ранее такое же количество голов было в матчах «Днепр-1» – «Львов» (5:2), «Металлист 1925» – «Шахтер» (0:7) и «Металлист» – «Шахтер» (1:6).
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