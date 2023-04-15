Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен нападающий, забивающий голы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о приоритетной цели клуба на летнее трансферное окно:

«Конечно, все на поле имеют разные задачи, но для форварда главное – забивать голы любым способом. Это самое важное.

Нам нужен нападающий, забивающий голы, потому что наша команда имеет возможность доставлять мячи в штрафную, поэтому нам нужен тот, кто будет завершать моменты.

Мы должны построить новое будущее, и нам нужен нападающий, который не только забивает голы, но и вносит свой вклад, очень хорошо совмещая игру в атаке и прессинг, что очень важно для нас».