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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен нападающий, забивающий голы»
Англия
15 апреля 2023, 14:08 |
303
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен нападающий, забивающий голы»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о целях команды на лето

15 апреля 2023, 14:08 |
303
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен нападающий, забивающий голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о приоритетной цели клуба на летнее трансферное окно:

«Конечно, все на поле имеют разные задачи, но для форварда главное – забивать голы любым способом. Это самое важное.

Нам нужен нападающий, забивающий голы, потому что наша команда имеет возможность доставлять мячи в штрафную, поэтому нам нужен тот, кто будет завершать моменты.

Мы должны построить новое будущее, и нам нужен нападающий, который не только забивает голы, но и вносит свой вклад, очень хорошо совмещая игру в атаке и прессинг, что очень важно для нас».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
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