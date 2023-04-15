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  4. Вспомнил былое. Прядун прервал 5-месячное голевое молчание
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 15 апреля 2023, 13:54
163
0

Вспомнил былое. Прядун прервал 5-месячное голевое молчание

Экс-лидер гонки бомбардиров вновь забил

15 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 15 апреля 2023, 13:54
163
0
Вспомнил былое. Прядун прервал 5-месячное голевое молчание
ФК Металлист. Максим Прядун

Нападающий «Металлиста» Максим Прядун стал автором гола в матче харьковской команды с «Вересом» 21-го тура УПЛ, который в эти минуты проходит в Ужгороде.

Прядун поразил ворота команды из Ровно на 25-й минуте. Гол форварда харьковчан позволил «Металлисту» выиграть первый тайм поединка со счетом 4:3.

Для Прядуна гол «Вереса» стал 7-м в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. В последний раз до этого нападающий забил аж 30 октября прошлого года в игре со «Львовом» (1:1).

Как известно, на старте нынешнего сезона-2022/2023 Прядун какое-то время лидировал в гонке бомбардиров.

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Максим Прядун Металлист Харьков Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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