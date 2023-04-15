Вспомнил былое. Прядун прервал 5-месячное голевое молчание

Нападающий «Металлиста» Максим Прядун стал автором гола в матче харьковской команды с «Вересом» 21-го тура УПЛ, который в эти минуты проходит в Ужгороде.

Прядун поразил ворота команды из Ровно на 25-й минуте. Гол форварда харьковчан позволил «Металлисту» выиграть первый тайм поединка со счетом 4:3.

Для Прядуна гол «Вереса» стал 7-м в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. В последний раз до этого нападающий забил аж 30 октября прошлого года в игре со «Львовом» (1:1).

Как известно, на старте нынешнего сезона-2022/2023 Прядун какое-то время лидировал в гонке бомбардиров.