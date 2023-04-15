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ITF
15 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 15 апреля 2023, 13:36
443
1

Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

15 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 15 апреля 2023, 13:36
443
1
Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

15 апреля в Белеке продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Вторыми в субботу на корты выйдут Катарина Завацкая (№261 WTA) и Маркета Вондроушова (№82 WTA). Встреча начнется в 13:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.

После трех сыгранных поединков сборная Украины проигрывает во счетом 1:2.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Santk86
В первый раз вижу, что бы теннисистка приехала в сборную, побыла на гала вечере, и сволила на другой турнир. Такого бордака в сборной еще не было. Надо гнать сраной метлой и капитана и вице президента и не подпускать их к теннису. 
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