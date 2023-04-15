Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 апреля в Белеке продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Вторыми в субботу на корты выйдут Катарина Завацкая (№261 WTA) и Маркета Вондроушова (№82 WTA). Встреча начнется в 13:40 по Киеву.

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Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.

После трех сыгранных поединков сборная Украины проигрывает во счетом 1:2.

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