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  4. Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
ITF
15 апреля 2023, 13:14 | Обновлено 15 апреля 2023, 13:29
1099
7

Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову

Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

15 апреля 2023, 13:14 | Обновлено 15 апреля 2023, 13:29
1099
7
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

15 апреля в Белеке продолжилась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с участием женских сборных Украины и Чехии по теннису.

В третьем поединке сошлись первые номера команд, Марта Костюк (№38 WTA) переиграла Барбору Крейчикову (№12 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 6:1, 6:4

Это была самая высокорейтинговая победа в карьере Марты. Ранее она обыгрывала на тот момент 13-ю ракетку мира Гарбинье Мугурусу. В противостоянии с Крейчиковой Костюк повела 3:1

Следующими на корт должны выйти вторые номера команд Катарина Завацкая и Маркета Вондроушева.

Украина – Чехия – 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
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женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Марта Костюк Барбора Крейчикова Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Молодчинка, Марта. Можеш же зібратись, коли захочеш.
Окрім подяки за сьогоднішню гру, Марті респект за вчорашнє проникливе виконання гімну України. Решті дівчат, які під час його звучання зціпили зуби й ані пари з вуст - ганьба. Включно з "прославленою співачкою" Ястремською.
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+9
Santk86
Молодец Марта вовремя сумела собраться, воспользоваться подарками соперницы и выиграть сложную игру. 
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0
Александр Ад
в 2 сеті Марта очнулася і стала грати розкутіше,,агресівніше і результат прийшов!І в 3 сеті Марта грала хоч і з помилками,но проявила волю до перемоги.молодець!
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0
Fdail
Тепер велике питання по тому, чи обіграє Завацька Вондроушеву, чи замінять на Ястремську ( але це настільки  мізерно, бо в Ястремської сьогодні Штутгарт). 
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0
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Обсервер Влад
Костюк пручалася-пручалася, але таки справилася з місією прийняття подарунку від Чехії Україні
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-7
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