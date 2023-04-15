Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере
15 апреля в Белеке продолжилась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с участием женских сборных Украины и Чехии по теннису.
В третьем поединке сошлись первые номера команд, Марта Костюк (№38 WTA) переиграла Барбору Крейчикову (№12 WTA).
Кубок Билли Джин Кинг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 6:1, 6:4
Это была самая высокорейтинговая победа в карьере Марты. Ранее она обыгрывала на тот момент 13-ю ракетку мира Гарбинье Мугурусу. В противостоянии с Крейчиковой Костюк повела 3:1
Следующими на корт должны выйти вторые номера команд Катарина Завацкая и Маркета Вондроушева.
Украина – Чехия – 1:2
¡El banquillo de @marta_kostyuk 🇺🇦 celebra el primer punto de Ucrania contra Chequia!#BJKCup pic.twitter.com/2EPHMatStF— Billie Jean King Cup (@BJKCup_es) April 15, 2023
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