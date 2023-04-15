Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову

15 апреля в Белеке продолжилась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с участием женских сборных Украины и Чехии по теннису.

В третьем поединке сошлись первые номера команд, Марта Костюк (№38 WTA) переиграла Барбору Крейчикову (№12 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг

Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 6:1, 6:4

Это была самая высокорейтинговая победа в карьере Марты. Ранее она обыгрывала на тот момент 13-ю ракетку мира Гарбинье Мугурусу. В противостоянии с Крейчиковой Костюк повела 3:1

Следующими на корт должны выйти вторые номера команд Катарина Завацкая и Маркета Вондроушева.

Украина – Чехия – 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine