ОРИХОВСКИЙ: «У УПЛ сейчас вообще нет проходных игр»

Полузащитник «Колоса» из Ковалевки Павел Ориховский дал оценку победе команды над «Ингульцом» (1:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги и рассказал о перспективах коллектива.

– Сейчас все матчи в украинской Премьер-лиге тяжелые. Если мы посмотрим на результаты в нашем первенстве, даже для грандов – «Шахтера» и «Динамо» – нет простых игр. Вообще нет проходных игр. На первый план выходят стандарты. В первых трех турах мы дважды пропускали после стандартных положений и проигрывали, хотя и неплохо выглядели. Все решают маленькие детали.

– Что можешь сказать о Вадиме Милько, который принес победу вашей команде?

– Вадим – наш капитан. Своим примером он ведет команду вперед и показывает, что можно играть на высоком уровне и до 40 лет. Главное, чтобы у него было желание продолжать играть. Милько – пример для всех остальных футболистов нашей команды. Вадим – опора в команде и в коллективе на нем многое держится.

– В нынешнем чемпионате ты уже забил 7 мячей, и это очень хороший показатель для полузащитника. Нынешний сезон – лучший для тебя в карьере?

– Не знаю. Хочется всегда забивать голы и помогать команде. Вот и с Ингульцом у меня был момент. И с Минаем мог забивать дважды. Нужно не только забивать, но и становиться лучше в понимании игры, в командных взаимодействиях.

– Заключительный вопрос о перспективах команды в текущем сезоне. Колос находится на 6-м месте, всего на два очка отставая от пятого, еврокубкового места.

– Еврокубки – наш стимул. Об этом и наш президент клуба говорил. Понятно, что все хотят играть в еврокубках. Но нужно идти от матча, к матчу. Всегда важна следующая игра. Все поединки сложные.