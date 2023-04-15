Юрий ВИРТ – о матче с Металлистом: Помним домашнее поражение в первом круге
Главный тренер «Вереса» – о предстоящем игре с харьковским клубом
Главный тренер ровенского футбольного клуба «Верес» Юрий Вирт поделился мыслями о предстоящем матче 21-го тура чемпионата Украины против харьковского «Металлиста», а также рассказал, что поправился после болезни:
«Начиналось все с кашля. Затем два дня держалась температура 39,1. Лечился. Делал КТ. Вроде бы все нормально. Правда, до сих пор есть сильный кашель, насморк.
Смотрел игру с «Рухом» по телевизору. Был на связи с Николаем Романовичем Лапко. Температура, видимо, пока смотрела эту игру, поднялась еще больше.
Хорошо, что не пропустили, дисциплинированно сыграли в защите. Поэтому в целом я игрой с «Рухом» доволен.
Что касается субботней игры с «Металлистом» – то мы помним домашнее поражение в первом круге. Когда мы подарили два гола сопернику. На этот раз должны сыграть с максимальной концентрацией и самоотдачей – тогда сможем рассчитывать на очки. Это однозначно будет трудный матч.
Перед игрой с харьковчанами мы имеем кадровые потери. До сих пор травмированы Денис Балан, Александр Маткобожик, Николай Квасный и Валерий Кучеров. Из-за дисквалификации не сыграет Александр Лебеденко.
Поединок 21-го тура УПЛ «Металлист» – «Верес» состоится 15 апреля в 13:00 по Киеву.
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