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  4. Юрий ВИРТ – о матче с Металлистом: Помним домашнее поражение в первом круге
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 04:43 | Обновлено 15 апреля 2023, 04:47
46
0

Юрий ВИРТ – о матче с Металлистом: Помним домашнее поражение в первом круге

Главный тренер «Вереса» – о предстоящем игре с харьковским клубом

15 апреля 2023, 04:43 | Обновлено 15 апреля 2023, 04:47
46
0
Юрий ВИРТ – о матче с Металлистом: Помним домашнее поражение в первом круге
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского футбольного клуба «Верес» Юрий Вирт поделился мыслями о предстоящем матче 21-го тура чемпионата Украины против харьковского «Металлиста», а также рассказал, что поправился после болезни:

«Начиналось все с кашля. Затем два дня держалась температура 39,1. Лечился. Делал КТ. Вроде бы все нормально. Правда, до сих пор есть сильный кашель, насморк.

Смотрел игру с «Рухом» по телевизору. Был на связи с Николаем Романовичем Лапко. Температура, видимо, пока смотрела эту игру, поднялась еще больше.

Хорошо, что не пропустили, дисциплинированно сыграли в защите. Поэтому в целом я игрой с «Рухом» доволен.

Что касается субботней игры с «Металлистом» – то мы помним домашнее поражение в первом круге. Когда мы подарили два гола сопернику. На этот раз должны сыграть с максимальной концентрацией и самоотдачей – тогда сможем рассчитывать на очки. Это однозначно будет трудный матч.

Перед игрой с харьковчанами мы имеем кадровые потери. До сих пор травмированы Денис Балан, Александр Маткобожик, Николай Квасный и Валерий Кучеров. Из-за дисквалификации не сыграет Александр Лебеденко.

Поединок 21-го тура УПЛ «Металлист» – «Верес» состоится 15 апреля в 13:00 по Киеву.

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Юрий Вирт Металлист Харьков Верес Ровно Металлист - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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