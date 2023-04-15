СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

В субботу, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Заря – Днепр-1

3.24 – 3.40 – 2.23

17:00 Тоттенхэм – Борнмут

1.52 – 4.70 – 6.85

17:00 Челси – Брайтон

2.64 – 3.60 – 2.78

19:30 Манчестер Сити – Лестер

1.15 – 10.00 – 20.00

22:00 Кадис – Реал

5.55 – 4.28 – 1.66

22:00 ПСЖ – Ланс

1.74 – 4.34 – 4.74

ТЕННИС

11:00 Марта Костюк – Барбора Крейчикова

3.48 – 1.31