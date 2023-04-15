Англия15 апреля 2023, 01:20 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:44
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Важные события во всех видах спорта
15 апреля 2023, 01:20 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:44
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В субботу, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Заря – Днепр-1
17:00 Тоттенхэм – Борнмут
17:00 Челси – Брайтон
19:30 Манчестер Сити – Лестер
22:00 Кадис – Реал
22:00 ПСЖ – Ланс
ТЕННИС
11:00 Марта Костюк – Барбора Крейчикова
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