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Англия
15 апреля 2023, 01:20 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:44
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

Важные события во всех видах спорта

15 апреля 2023, 01:20 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:44
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Заря – Днепр-1

Favbet 3.24 – 3.40 – 2.23

17:00 Тоттенхэм – Борнмут

Favbet 1.52 – 4.70 – 6.85

17:00 Челси – Брайтон

Favbet 2.64 – 3.60 – 2.78

19:30 Манчестер Сити – Лестер

Favbet 1.15 – 10.00 – 20.00

22:00 Кадис – Реал

Favbet 5.55 – 4.28 – 1.66

22:00 ПСЖ – Ланс

Favbet 1.74 – 4.34 – 4.74

ТЕННИС

11:00 Марта Костюк – Барбора Крейчикова

Favbet 3.48 – 1.31

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Источник Sport.ua
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