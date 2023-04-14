Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 апреля в Белеке продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Первыми в субботу на корты выйдут Марта Костюк (№38 WTA) и Барбора Крейчикова (№12 WTA). Встреча начнется в 11:00 по Киеву.

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Ранее девушки играли трижды, украинка выиграла два матча.

После первого игрового дня сборная Украины проигрывает во счетом 0:2.

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