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  4. Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 апреля 2023, 23:50 |
192
0

Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

14 апреля 2023, 23:50 |
192
0
Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

15 апреля в Белеке продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Первыми в субботу на корты выйдут Марта Костюк (№38 WTA) и Барбора Крейчикова (№12 WTA). Встреча начнется в 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли трижды, украинка выиграла два матча.

После первого игрового дня сборная Украины проигрывает во счетом 0:2.

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📺 Видеотрансляция
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женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Марта Костюк смотреть онлайн Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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