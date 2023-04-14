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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 22:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:51
319
0

БЕНИТО: «Луческу уговорил остаться в команде»

Полузащитник «Динамо» – о матче с «Рухом»

14 апреля 2023, 22:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:51
319
0
БЕНИТО: «Луческу уговорил остаться в команде»
ФК Динамо Киев. Бенито

Полузащитник «Динамо» Бенито, автор голевой передачи в игре с «Рухом», поделился эмоциями от игры на «Арене Львов» (1:1).

– Бенито, какие впечатления у тебя оставила эта игра?
– Могу сказать, что мы встретились с хорошим обороняющимся соперником. Было непросто сломать их защиту, хотя нам, наконец, это удалось. К сожалению, перед самым перерывом мы пропустили ненужный гол после ошибки в защите. После этого сопернику было легче строить свою игру от обороны.

– То есть гол «Руха» изменил ход игры?
– После того, как соперники сравняли счет, они получили уверенность. Когда соперник обретает эту уверенность, тогда становится сложнее. Мы пытались забить второй мяч, но не смогли. Они стали играть от защиты и контратаки. В первом тайме мы хорошо действовали и забили хороший гол, но на последних минутах почему-то потеряли концентрацию, что привело к пропущенному мячу, изменившему игру.

– Твой ассист на Ваната – это наигранная комбинация?
– Да, на тренировках мы много работали над подобными комбинациями. Когда я получил первый пас от защитника, я сразу поднял голову и увидел движение Ваната вперед. Он выигрывал позицию у оппонента, и я быстро отдал передачу на него, так что ему оставалось попасть в ворота.

– Ты регулярно выходишь на поле в матчах весенней части сезона. Чувствуешь, что уже влился в тактические схемы команды?
– Что касается лично моей игры, я чувствую, что могу давать команде больше. Уверен, что придут голы, ассисты, победы. Надо только сконцентрироваться и упорно работать. Надеюсь, что эта голевая передача – только начало. Конечно, я доволен, что отметился сегодня результативным действием, но считаю, что могу приносить гораздо больше пользы. В этой заключительной части сезона мы должны стараться брать максимум в каждой игре, ведь идет борьба не только за чемпионство, но и за распределение мест в еврокубках.

– Зимние сборы стали для тебя плодотворными в плане взаимодействия с партнерами?
– Действительно, эти межсезонные сборы придали мне уверенности. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня, и уговорил остаться в команде. Я считаю, что это было правильное решение для меня. Я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы приносить пользу команде.

Контрольные матчи во время сборов помогли нам лучше сыграться, чувствовать друг друга, лично мне лучше понимать, как мы играем в пас, как действуем в полузащите. Это действительно помогло мне. Теперь нужно сфокусироваться на заключительной части сезона.

– Впереди так называемое «украинское классико». Какие у тебя ожидания от этого матча?
– Это будет интересный матч, противостояние «Динамо» и «Шахтера» – это действительно «классико». Все, над чем мы должны сейчас работать – одержать победу в этой игре ради наших болельщиков. Если мы победим, то приблизимся к ним, приблизимся к первой двойке. Мы должны полностью выложиться, сражаться на поле. Это больше, чем просто игра, ведь она очень важна для наших фанов. Мы должны показать, что мы лучше, и посвятить победу нашим поклонникам.

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Бенито Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов
Источник ФК Динамо Киев
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