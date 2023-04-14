ATP14 апреля 2023, 20:54 |
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Крутых узнал имя соперника в квалификации турнира ATP 500 в Барселоне
Алексей сразится против теннисиста из Сербии
14 апреля 2023, 20:54 |
185
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Состоялась жеребьевка квалификационного раунда на турнире ATP 500 в Барселоне.
В отборочном раунде сыграет украинец Алексей Крутых (№177 ATP). Его первым соперником станет сербский теннисист Милян Зекич (№227 ATP).
Ранее Крутых дважды встречался с Зекичем, счет равный.
Алексей в третий раз выступит в квалификации турнира ATP, но впервые – на соревнованиях категории ATP 500.
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