Крутых узнал имя соперника в квалификации турнира ATP 500 в Барселоне

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда на турнире ATP 500 в Барселоне.

В отборочном раунде сыграет украинец Алексей Крутых (№177 ATP). Его первым соперником станет сербский теннисист Милян Зекич (№227 ATP).

Ранее Крутых дважды встречался с Зекичем, счет равный.

Алексей в третий раз выступит в квалификации турнира ATP, но впервые – на соревнованиях категории ATP 500.