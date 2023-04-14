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  4. Крутых узнал имя соперника в квалификации турнира ATP 500 в Барселоне
ATP
14 апреля 2023, 20:54 |
185
0

Крутых узнал имя соперника в квалификации турнира ATP 500 в Барселоне

Алексей сразится против теннисиста из Сербии

14 апреля 2023, 20:54 |
185
0
Крутых узнал имя соперника в квалификации турнира ATP 500 в Барселоне
ATP. Алексей Крутых

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда на турнире ATP 500 в Барселоне.

В отборочном раунде сыграет украинец Алексей Крутых (№177 ATP). Его первым соперником станет сербский теннисист Милян Зекич (№227 ATP).

Ранее Крутых дважды встречался с Зекичем, счет равный.

Алексей в третий раз выступит в квалификации турнира ATP, но впервые – на соревнованиях категории ATP 500.

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Алексей Крутых ATP Барселона Милян Зекич
Источник ATP Tour
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