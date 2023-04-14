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  4. Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Англия
14 апреля 2023, 19:55 |
636
0

Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»

Испанский специалист – о поведении украинца

14 апреля 2023, 19:55 |
636
0
Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о реакции Александра Зинченко на ошибку в поединке 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2), которая привела ко второму в матче пропущенному голу «канонирами» и потере очков.

«Реакция Зинченко? Хорошая, без проблем. Футболисты, выигрывавшие чемпионат, привнесли в команду что-то новое, потому что они уже пережили такие моменты. Они знают, что мы должны стремиться к идеальной игре в битвах с конкурентами, и мы должны быть совершенны во всем, что делаем, чтобы выиграть титул. Мы являемся лидерами чемпионата и можем выиграть чемпионат, но для этого мы должны идеально выполнять свою работу», – заявил Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает первое место, имея 73 очка после 30 матчей. Вторым идет «Ман Сити», у которого 67 пунктов после 29 игр. В воскресенье, 16 апреля, «Арсенал» сыграет в гостях с «Вест Хэмом».

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Микель Артета Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Football London
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