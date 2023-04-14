Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о реакции Александра Зинченко на ошибку в поединке 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2), которая привела ко второму в матче пропущенному голу «канонирами» и потере очков.

«Реакция Зинченко? Хорошая, без проблем. Футболисты, выигрывавшие чемпионат, привнесли в команду что-то новое, потому что они уже пережили такие моменты. Они знают, что мы должны стремиться к идеальной игре в битвах с конкурентами, и мы должны быть совершенны во всем, что делаем, чтобы выиграть титул. Мы являемся лидерами чемпионата и можем выиграть чемпионат, но для этого мы должны идеально выполнять свою работу», – заявил Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает первое место, имея 73 очка после 30 матчей. Вторым идет «Ман Сити», у которого 67 пунктов после 29 игр. В воскресенье, 16 апреля, «Арсенал» сыграет в гостях с «Вест Хэмом».