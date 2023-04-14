ГВАРДИОЛА: «Проиграем завтра, то не станем чемпионами»

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил важность предстоящего матча с «Лестером» в 31-м туре английской Премьер-лиги.

«Стабильность – залог успеха. Наши хорошие матчи были очень, очень хорошими, но мы не были стабильны. Если мы потеряем очки в предстоящих играх, то не завоюем титул. Если мы проиграем завтра, то не станем чемпионами. Если выиграем, сохраним шансы обойти «Арсенал», но нельзя забывать, что мы отстаем на шесть очков от команды, которая редко допускала осечки в течение сезона и играет только раз в неделю, то есть имеет больше времени для восстановления и анализа.

Наша проблема в том, что «Арсенал» до сих пор был великолепен. Они действительно хороши, но и наше выступление в целом неплохое. Я бы сказал, что это не катастрофа. Мы все еще в борьбе за титул, но есть кое-кто лучше нас, придется принять это как факт и продолжать свой путь.

Влияет ли более легкий календарь «Арсенала» на чемпионскую интригу? Единственное, что точно влияет, так это простой факт: если мы проиграем, все будет кончено. Это лучший способ соревноваться, потому что игроки должны выкладываться полностью, чтобы не проиграть. Реальность такова, что мы отстаем на шесть очков и нет никакой гарантии, что мы выиграем ближайшие игры. Такова реальность», – заявил Гвардиола.

Матч «Ман Сити» – «Лестер» состоится в субботу, 15 апреля, начало – в 19:30 по Киеву. В таблице АПЛ «горожане» идут на 2-й позиции с 67 очками, «Лестер» занимает 19-ю позицию, имея 25 пунктов.