Перица ОГНЕНОВИЧ: «У Вереса те же проблемы, что и у Металлиста»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Перица Огненович рассказал о том, в каком состоянии команда подходит ко встрече 21-го тура УПЛ с «Вересом». Харьковчане, напомним, занимают 15-е место в таблице сезона и не побеждают с октября прошлого года.

«Когда не удается добиваться хорошего результата, всегда нужно много работать над психологией команды. Сейчас ситуация такова, что эта игра для нас очень важна. Если выиграем этот матч, то, думаю, все будет гораздо лучше в плане психологического состояния.

«Верес»? Знаете, готовясь к каждому матчу, мы рассматриваем соперника как лучшего в турнире и настраиваемся соответствующим образом. Знаем, что у них те же проблемы, что и у нас – длинная серия без побед. Но нам нужно смотреть на наш футбол и понять, как следует сыграть именно нам. Ведь если мы будем поступать так, как умеем, то проблем не будет.

«Верес» очень хорошо физически подготовлен, эта команда много над этим работает. Но считаю, что мы тоже уже находимся в хорошем физическом состоянии. Знаем, что будет тяжелая борьба и кто лучше себя в ней проявит – тот выигрывает матч. У нас было несколько маленьких проблем, но я думаю, что все наши игроки будут готовы к этому матчу», – рассказал Огненович.

Игра «Металлист» – «Верес» состоится в субботу, 15 апреля, начало – в 13:00 по Киеву.