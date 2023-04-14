Клуб Первой лиги ЛНЗ оплатил VAR на три матча. Могут побороться за УПЛ

По информации ПроФутбол Digital, клуб Первой лиги ЛНЗ уже оплатил наличие VAR на трех своих матчах Чемпионской группы команд, которые ведут сражение за выход в УПЛ.

Первый матч с VAR состоялся сегодня, когда ЛНЗ обыграл «Эпицентр» со счетом 2:0. В одном из моментов хозяева получили пенальти как раз после просмотра VAR.

Сообщается, что команда, играющая в Черкассах, готова бороться за выход в УПЛ, хотя еще недавно таких планов у руководства клуба не было.

Сейчас ЛНЗ занимает 3-е место и находится в зоне переходных матчей.