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  4. Клуб Первой лиги ЛНЗ оплатил VAR на три матча. Могут побороться за УПЛ
Украина. Первая лига
14 апреля 2023, 18:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:30
19
0

Клуб Первой лиги ЛНЗ оплатил VAR на три матча. Могут побороться за УПЛ

Еще один претендент на выход в элиту?

14 апреля 2023, 18:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:30
19
0
Клуб Первой лиги ЛНЗ оплатил VAR на три матча. Могут побороться за УПЛ
ФК ЛНЗ

По информации ПроФутбол Digital, клуб Первой лиги ЛНЗ уже оплатил наличие VAR на трех своих матчах Чемпионской группы команд, которые ведут сражение за выход в УПЛ.

Первый матч с VAR состоялся сегодня, когда ЛНЗ обыграл «Эпицентр» со счетом 2:0. В одном из моментов хозяева получили пенальти как раз после просмотра VAR.

Сообщается, что команда, играющая в Черкассах, готова бороться за выход в УПЛ, хотя еще недавно таких планов у руководства клуба не было.

Сейчас ЛНЗ занимает 3-е место и находится в зоне переходных матчей.

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Первая лига Украины ЛНЗ Черкассы VAR
Источник Профутбол Digital
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