Клуб Первой лиги ЛНЗ оплатил VAR на три матча. Могут побороться за УПЛ
Еще один претендент на выход в элиту?
По информации ПроФутбол Digital, клуб Первой лиги ЛНЗ уже оплатил наличие VAR на трех своих матчах Чемпионской группы команд, которые ведут сражение за выход в УПЛ.
Первый матч с VAR состоялся сегодня, когда ЛНЗ обыграл «Эпицентр» со счетом 2:0. В одном из моментов хозяева получили пенальти как раз после просмотра VAR.
Сообщается, что команда, играющая в Черкассах, готова бороться за выход в УПЛ, хотя еще недавно таких планов у руководства клуба не было.
Сейчас ЛНЗ занимает 3-е место и находится в зоне переходных матчей.
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