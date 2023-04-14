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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:07
92
0

Владислав НАУМЕЦ: «Металлист должен брать очки в каждой игре»

Игрок харьковской команды – о текущих результатах коллектива в УПЛ

14 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:07
92
0
Владислав НАУМЕЦ: «Металлист должен брать очки в каждой игре»
ФК Металлист Харьков. Владислав Наумец

Полузащитник «Металлиста» Владислав Наумец рассказал о настроении в команде перед игрой с «Вересом» в 21-м туре украинской Премьер-лиги и высказал мнение по поводу 15-й позиции команды в турнирной таблице, а также серии без побед с октября прошлого года .

«Настроение неплохое. Стараемся не опускать руки, работаем каждый день на тренировках и стараемся доказывать, что даже при такой неудачной серии мы должны брать очки в каждой игре и подниматься выше.

В предыдущих матчах немного не хватало реализации. Думаю, мы должны были выигрывать как минимум в двух весенних поединках. Но впереди есть много матчей, очень важных для нас, и мы будем отдавать все силы, работать еще больше, чтобы получать положительный результат. Согласен, что не хватает последней передачи, точного удара. Я думаю, нужно, чтобы этих моментов было еще больше, в таком случае повысятся шансы на забитый гол. Если мы забьем, то команда почувствует психологический подъем и будет все хорошо.

«Верес»? Это очень боевая команда, которая всегда играет с безумной самоотдачей. Очень кусючая, неприятная, но мы готовимся к ней с пониманием ее сильных и слабых сторон. Должны побеждать, у нас нет другого выбора», – рассказал Наумец.

Игра «Металлист» – «Верес» состоится в субботу, 15 апреля, начало – в 13:00 по Киеву.

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Источник ФК Металлист
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