Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 17:53 |
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Шапаренко вскоре будет тренироваться, Бущан возвращается в общую группу
Хорошие новости для «Динамо»
14 апреля 2023, 17:53 |
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По информации ПроФутбол Digital, хавбек «Динамо» Николай Шапаренко через неделю сможет вернуться к тренировкам. Правда, пока это будут индивидуальные занятия, а не работа в общей группе.
Сейчас нет информации, когда ведущий полузащитник сможет играть. Шапаренко восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной на старте сезона.
Кроме того, стало известно, что вратарь Георгий Бущан уже возвращается к работе в общей группе.
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