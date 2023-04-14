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  4. Шапаренко вскоре будет тренироваться, Бущан возвращается в общую группу
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 17:53 |
380
0

Шапаренко вскоре будет тренироваться, Бущан возвращается в общую группу

Хорошие новости для «Динамо»

14 апреля 2023, 17:53 |
380
0
Шапаренко вскоре будет тренироваться, Бущан возвращается в общую группу
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

По информации ПроФутбол Digital, хавбек «Динамо» Николай Шапаренко через неделю сможет вернуться к тренировкам. Правда, пока это будут индивидуальные занятия, а не работа в общей группе.

Сейчас нет информации, когда ведущий полузащитник сможет играть. Шапаренко восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной на старте сезона.

Кроме того, стало известно, что вратарь Георгий Бущан уже возвращается к работе в общей группе.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Георгий Бущан чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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