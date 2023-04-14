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  4. Стабильность. Ванат отличился в третьей игре Динамо подряд
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:47
331
0

Стабильность. Ванат отличился в третьей игре Динамо подряд

Нападающий забил гол в матче с «Рухом»

14 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:47
331
0
Стабильность. Ванат отличился в третьей игре Динамо подряд
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

21-летний форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат стал автором гола своей команды на 16-й минуте поединка 21-го тура УПЛ с «Рухом».

Игрок поразил ворота соперников «Динамо» в третьем подряд матче. До этого он забивал голы во встречах с «Львовом» (2:0) и «Минаем» (2:0).

В целом, для Ваната гол «Руху» стал 9-м в 31-м матче за «Динамо» в нынешнем сезоне.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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