Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:47
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Стабильность. Ванат отличился в третьей игре Динамо подряд
Нападающий забил гол в матче с «Рухом»
14 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:47
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21-летний форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат стал автором гола своей команды на 16-й минуте поединка 21-го тура УПЛ с «Рухом».
Игрок поразил ворота соперников «Динамо» в третьем подряд матче. До этого он забивал голы во встречах с «Львовом» (2:0) и «Минаем» (2:0).
В целом, для Ваната гол «Руху» стал 9-м в 31-м матче за «Динамо» в нынешнем сезоне.
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