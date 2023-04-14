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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 15:52 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:01
239
0

Утверждены даты и время начала матчей 23 и 24 туров УПЛ

Матчи состоятся 28-29 апреля и 3-4 мая

14 апреля 2023, 15:52 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:01
239
0
Утверждены даты и время начала матчей 23 и 24 туров УПЛ
УПЛ

Дирекцией украинской Премьер-лиги утверждены даты проведения и время начала матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Украины сезона-2022/2023.

23 тур

28 апреля (пятница)

13:00. Металлист – Динамо

13:00. Верес – Львов

15:00. Колос – Шахтер

29 апреля (суббота)

12 часов. Минай – Металлист 1925

13:00. Заря – Черноморец

14:00. Ингулец – Днепр-1

15:00. Рух – Ворскла

15:00. Кривбасс – Александрия

24 тур

3 мая (среда)

13:00. Шахтер – Минай

13:00. Днепр-1 – Металлист

14:00. Львов – Александрия

15:00. Заря – Верес

15:00. Черноморец – Колос

4 мая (четверг)

13:00. Ингулец – Кривбасс

13:00. Металлист 1925 – Рух

15:00. Ворскла – Динамо

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Источник УПЛ
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