Утверждены даты и время начала матчей 23 и 24 туров УПЛ
Матчи состоятся 28-29 апреля и 3-4 мая
Дирекцией украинской Премьер-лиги утверждены даты проведения и время начала матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Украины сезона-2022/2023.
23 тур
28 апреля (пятница)
13:00. Металлист – Динамо
13:00. Верес – Львов
15:00. Колос – Шахтер
29 апреля (суббота)
12 часов. Минай – Металлист 1925
13:00. Заря – Черноморец
14:00. Ингулец – Днепр-1
15:00. Рух – Ворскла
15:00. Кривбасс – Александрия
24 тур
3 мая (среда)
13:00. Шахтер – Минай
13:00. Днепр-1 – Металлист
14:00. Львов – Александрия
15:00. Заря – Верес
15:00. Черноморец – Колос
4 мая (четверг)
13:00. Ингулец – Кривбасс
13:00. Металлист 1925 – Рух
15:00. Ворскла – Динамо
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