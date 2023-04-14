Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему наши спортсмены должны страдать?»

Известный украинский тренер, 72-летний Мирон Маркевич прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с россией и беларусью.

«Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, что это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение.

Нужно было делать все возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали до соревнований. На это нужно было бросать все силы! Сборная Украины участвует в отборе на Евро-2024, нам нужно играть!» - сказал Маркевич.