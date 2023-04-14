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Чемпионат Европы
14 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:25
1000
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему наши спортсмены должны страдать?»

Специалист возмущен решением Минспорта

14 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:25
1000
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему наши спортсмены должны страдать?»
ФК Металлист. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер, 72-летний Мирон Маркевич прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с россией и беларусью.

«Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, что это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение.

Нужно было делать все возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали до соревнований. На это нужно было бросать все силы! Сборная Украины участвует в отборе на Евро-2024, нам нужно играть!» - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич МОК НОК Украины Вадим Гутцайт Министерство молодежи и спорта бойкот Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Матвей Бидный
Источник FanDay
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Комментарии 4
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ALKOSruLKA
тому, що вони нічим не кращі за захисників України, які гниють в окопах...
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+1
Springfield
Маркевича - в сборную!!!
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0
Обсервер Влад
Вся Україна страждає. Кожен чимось жертвує, тисячі українців пожертвували своїм ЖИТТЯМ, а спортсмени що якісь святі корови, що їх чіпати не можна?
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-1
sashav2007
тому що Poxyi, какаяразніца, і хотьпАржом.... ось результат!
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-1
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