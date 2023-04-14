Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 16:03 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:54
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ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
Неточный пас киевлян – и хозяева сравняли счет
14 апреля 2023, 16:03 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:54
3063
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В матче чемпионата Украины между Рухом и Динамо хозяева сумели сравнять счет после того, как соперник потерял мяч перед своей штрафной.
В итоге комбинацию Руха завершил Алексей Довгий, сделавший счет 1:1.
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красавец просто.