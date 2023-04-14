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  4. ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 16:03 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:54
3063
5

ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо

Неточный пас киевлян – и хозяева сравняли счет

14 апреля 2023, 16:03 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:54
3063
5
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
ФК Рух. Алексей Довгий

В матче чемпионата Украины между Рухом и Динамо хозяева сумели сравнять счет после того, как соперник потерял мяч перед своей штрафной.

В итоге комбинацию Руха завершил Алексей Довгий, сделавший счет 1:1.

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Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо Алексей Довгий чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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New Zealander
Ахаххахаха!!! Подивіться на дії Сидорчука у цьому епізоді  
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+3
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Lucky Lucky
Сидорчук реально клоун якийсь 
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+1
Gargantua
опорник в одном эпизоде два раза избегает даже видимости борьбы с опорником соперника, владеюшим мячом.
красавец просто.
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0
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