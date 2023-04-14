ХАЦКЕВИЧ: «Михайличенко по стечению обстоятельств играет в Шахтере»
Белорусский специалист уверен, что Богдан стал игроком «горняков» из-за войны
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о защитнике донецкого «Шахтера» Богдане Михайличенко, которого в свое время не ставил в основу столичного гранда.
«Михайличенко по стечению обстоятельств играет сейчас в «Шахтере». Думаю, что если бы не война в Украине, то Богдан, может, никогда бы и не оказался в донецком клубе.
Поэтому не думаю, что я сделал какую-то ошибку по отношению к этим ребятам. Многие футболисты уходили в аренду», - сказал Хацкевич.
В нынешнем сезоне во всех турнирах за «Шахтер» Михайличенко провел 24 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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