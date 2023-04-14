Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:05
329
0

Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо

Киевляне могут выиграть третий кряду матч

14 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:05
329
0
Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо
ФК Динамо Киев

В 15:00 начнется матч чемпионата Украины между Рухом и Динамо. Наставники определили стартовые составы команд. У гостей отметим возвращение хавбека Виталия Буяльского.

Игрок из-за дисквалификации пропустил три матча.

Рух: Панькив, Роман, Слюсар, Дидык, Лях, Пидгурський, Мысык, Довгий, Теллес, Соломон, Климчук

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Буяльский, Лонвейк, Сидорчук, Бенито, Ванат

По теме:
22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
ВИДЕО. Вишневский забил в ворота Кривбасса на 3-й минуте матча
ЛНЗ – Эпицентр, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
Другие виды | 14 апреля 2023, 11:59 8
ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?

«Записки украинского болельщика» – о бойкоте соревнований с россиянами и белорусами

Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Футбол | 14 апреля 2023, 07:18 0
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити

Илкай Гюндоган станет свободным агентом летом

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Хоккей | 14.04.2023, 01:54
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Футбол | 14.04.2023, 10:53
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
Футбол | 14.04.2023, 13:58
ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
12.04.2023, 23:55 39
Футбол
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
12.04.2023, 14:07 4
Футбол
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 132
Футбол
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
13.04.2023, 17:40 17
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 14
Футбол
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности