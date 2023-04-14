Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо

В 15:00 начнется матч чемпионата Украины между Рухом и Динамо. Наставники определили стартовые составы команд. У гостей отметим возвращение хавбека Виталия Буяльского.

Игрок из-за дисквалификации пропустил три матча.

Рух: Панькив, Роман, Слюсар, Дидык, Лях, Пидгурський, Мысык, Довгий, Теллес, Соломон, Климчук

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Буяльский, Лонвейк, Сидорчук, Бенито, Ванат