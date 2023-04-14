Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:05
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Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо
Киевляне могут выиграть третий кряду матч
14 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:05
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В 15:00 начнется матч чемпионата Украины между Рухом и Динамо. Наставники определили стартовые составы команд. У гостей отметим возвращение хавбека Виталия Буяльского.
Игрок из-за дисквалификации пропустил три матча.
Рух: Панькив, Роман, Слюсар, Дидык, Лях, Пидгурський, Мысык, Довгий, Теллес, Соломон, Климчук
Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Буяльский, Лонвейк, Сидорчук, Бенито, Ванат
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