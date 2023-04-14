Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 13:55 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Важные события во всех видах спорта
14 апреля 2023, 13:55 |
23
0
В пятницу, 14 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Рух – Динамо
21:45 Специя – Лацио
22:00 Райо Вальекано – Осасуна
ХОККЕЙ
22:00 Финляндия (Ж) – Германия (Ж)
ГАНДБОЛ
21:00 Констанц – Мотор
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2023, 19:56 14
Конфликт между игроками улажен, но клуб не мог не отреагировать на эту ситуацию
Футбол | 13 апреля 2023, 23:59 5
Гости дважды забили в концовке
Футбол | 13.04.2023, 15:36
Теннис | 14.04.2023, 12:48
Футбол | 14.04.2023, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2023, 18:51 6
12.04.2023, 22:12 15
12.04.2023, 23:55 39
13.04.2023, 09:39 11
12.04.2023, 21:05 4
12.04.2023, 18:04 22
12.04.2023, 14:20 3
12.04.2023, 10:58 11