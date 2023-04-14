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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 13:55 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля

Важные события во всех видах спорта

14 апреля 2023, 13:55 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
ФК Динамо Киев

В пятницу, 14 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Рух – Динамо

Favbet 7.50 – 4.20 – 1.48

21:45 Специя – Лацио

Favbet 4.60 – 3.62 – 1.91

22:00 Райо Вальекано – Осасуна

Favbet 2.25 – 3.22 – 3.82

ХОККЕЙ

22:00 Финляндия (Ж) – Германия (Ж)

Favbet 1.09 – 9.70 – 20.00

ГАНДБОЛ

21:00 Констанц – Мотор

Favbet 2.61 – 7.70 – 1.75

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Источник Sport.ua
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