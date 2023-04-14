22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
Поединок состоится 14 апреля в 14:00 по Киеву
В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».
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Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Тренеры определили стартовые составы:
Ингулец: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Поспелов, Смоляков, Ченбай – Головкин, Козыренко, Кухарук, Клименко – Кравчук.
Колос: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец – Милько – Ильин, Ориховский, Смирный, Мякушко – Лысенко.
Отметим, что все 22 игрока, которые выйдут с первых минут на поле, являются украинцами.
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