22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».

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Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Тренеры определили стартовые составы:

Ингулец: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Поспелов, Смоляков, Ченбай – Головкин, Козыренко, Кухарук, Клименко – Кравчук.

Колос: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец – Милько – Ильин, Ориховский, Смирный, Мякушко – Лысенко.

Отметим, что все 22 игрока, которые выйдут с первых минут на поле, являются украинцами.