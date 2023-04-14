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  4. 22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 13:40 |
260
0

22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос

Поединок состоится 14 апреля в 14:00 по Киеву

14 апреля 2023, 13:40 |
260
0
22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».

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Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Тренеры определили стартовые составы:

Ингулец: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Поспелов, Смоляков, Ченбай – Головкин, Козыренко, Кухарук, Клименко – Кравчук.

Колос: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец – Милько – Ильин, Ориховский, Смирный, Мякушко – Лысенко.

Отметим, что все 22 игрока, которые выйдут с первых минут на поле, являются украинцами.

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Ингулец Колос Ковалевка Ингулец - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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