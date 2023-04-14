ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил благотворительный концерт украинской группы «Океан Эльзы» в Великобритании вместе с украинскими игроками Александром Зинченко и Михаилом Мудриком.

Шевченко опубликовал соответствующее фото в своем Instagram вместе со Святославом Вакарчуком и футболистами:

«Благодарю «Океан Эльзы» за отличный концерт. Это была поистине невероятная атмосфера.

И благодарим всех украинцев, которые пришли поддержать благотворительный концерт в рамках тура #HelpforUkrainetour вчера вечером в Royal Albert Hall.

Слава Украине. Поддержите UNITED24», – подписал публикацию Шевченко.