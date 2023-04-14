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  4. ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
Англия
14 апреля 2023, 13:24 |
2133
0

ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы

Экс-наставник сборной Украины по футболу опубликовал соответствующее фото в своем Instagram

14 апреля 2023, 13:24 |
2133
0
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил благотворительный концерт украинской группы «Океан Эльзы» в Великобритании вместе с украинскими игроками Александром Зинченко и Михаилом Мудриком.

Шевченко опубликовал соответствующее фото в своем Instagram вместе со Святославом Вакарчуком и футболистами:

«Благодарю «Океан Эльзы» за отличный концерт. Это была поистине невероятная атмосфера.

И благодарим всех украинцев, которые пришли поддержать благотворительный концерт в рамках тура #HelpforUkrainetour вчера вечером в Royal Albert Hall.

Слава Украине. Поддержите UNITED24», – подписал публикацию Шевченко.

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Святослав Вакарчук фото Океан Эльзы благотворительность Андрей Шевченко United24 Александр Зинченко Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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