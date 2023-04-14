Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
14 апреля в Белеке проходит матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.
Вторыми на корты выйдут Катарина Завацкая (№261 WTA) и Барбора Крейчикова (№12 WTA). Встреча ориентировочно начнется в 13:00 по Киеву.
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Ранее девушки играли один раз, победила чешка.
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