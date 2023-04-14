Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
14 апреля 2023, 13:05 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:08
547
0

Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

14 апреля 2023, 13:05 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:08
547
0
Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Катарина Завацкая и Барбора Крейчикова

14 апреля в Белеке проходит матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Вторыми на корты выйдут Катарина Завацкая (№261 WTA) и Барбора Крейчикова (№12 WTA). Встреча ориентировочно начнется в 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли один раз, победила чешка.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
Катарина Завацкая смотреть онлайн Кубок Билли Джин Кинг Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Теннис | 13 апреля 2023, 17:40 17
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо

Элина не удержала преимущество в матче второго раунда на турнире ITF в Швейцарии

Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Футбол | 14 апреля 2023, 10:53 31
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»

Экс-форвард национальной команды «желто-синих» отреагировал на указ по поводу бойкота россии

Философия от Циципаса: «Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде»
Теннис | 13.04.2023, 19:38
Философия от Циципаса: «Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде»
Философия от Циципаса: «Грунтовой корт в США как единорог на скейтборде»
Барселона решила продать Фати из-за высказываний отца
Футбол | 14.04.2023, 08:25
Барселона решила продать Фати из-за высказываний отца
Барселона решила продать Фати из-за высказываний отца
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Футбол | 14.04.2023, 12:13
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
13.04.2023, 23:59 5
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
12.04.2023, 23:55 39
Футбол
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
13.04.2023, 06:05
Футбол
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
13.04.2023, 04:28 3
Футбол
Реально ли это? Идут переговоры о боях Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер
Реально ли это? Идут переговоры о боях Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер
12.04.2023, 18:41 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности