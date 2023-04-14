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Англия
14 апреля 2023, 11:07 |
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Защитник Манчестер Сити может вернуться в родной клуб

«Атлетик» Бильбао хочет вернуть Эмерика Лапорта

14 апреля 2023, 11:07 |
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Защитник Манчестер Сити может вернуться в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт летом может вернуться в свой родной клуб, «Атлетик» Бильбао. Об этом сообщают испанские СМИ.

Лапорт потерял место в основе «Манчестер Сити» и в нынешнем сезоне принял участие лишь в 16 матчах во всех турнирах, отличившись 1 ассистом. 28-летний испанец перешел в «Манчестер Сити» в январе 2018 года за 65 миллионов евро.

Сам «Атлетик» рассматривает Лапорта в качестве замены Иньиго Мартинесу, который летом перейдет в «Барселону» на правах свободного агента.

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Атлетик Бильбао Эмерик Ляпорт Манчестер Сити
Источник Mundo Deportivo
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