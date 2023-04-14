Защитник Манчестер Сити может вернуться в родной клуб
«Атлетик» Бильбао хочет вернуть Эмерика Лапорта
Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт летом может вернуться в свой родной клуб, «Атлетик» Бильбао. Об этом сообщают испанские СМИ.
Лапорт потерял место в основе «Манчестер Сити» и в нынешнем сезоне принял участие лишь в 16 матчах во всех турнирах, отличившись 1 ассистом. 28-летний испанец перешел в «Манчестер Сити» в январе 2018 года за 65 миллионов евро.
Сам «Атлетик» рассматривает Лапорта в качестве замены Иньиго Мартинесу, который летом перейдет в «Барселону» на правах свободного агента.
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