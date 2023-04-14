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  4. Боруссия Дортмунд предложила новый контракт Хуммельсу
Германия
14 апреля 2023, 10:47 |
86
0

Боруссия Дортмунд предложила новый контракт Хуммельсу

Защитнику придется пойти на снижение зарплаты

14 апреля 2023, 10:47 |
86
0
Боруссия Дортмунд предложила новый контракт Хуммельсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

«Боруссия» Дортмунд предложила новый контракт центральному защитнику Матсу Хуммельсу. По информации журналист Патрика Бергера, зарплата 34-летнего ветерана сократится с 10 миллионов евро в год до 6 млн плюс бонусы.

Нынешний контракт Хуммельса истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что Хуммельс завершит карьеру, если не договорится по новому контракту с «Боруссией».

В нынешнем сезоне Хуммельс провел 31 матч за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс продление контракта
Источник Twitter
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