Германия14 апреля 2023, 10:47 |
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Боруссия Дортмунд предложила новый контракт Хуммельсу
Защитнику придется пойти на снижение зарплаты
14 апреля 2023, 10:47 |
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«Боруссия» Дортмунд предложила новый контракт центральному защитнику Матсу Хуммельсу. По информации журналист Патрика Бергера, зарплата 34-летнего ветерана сократится с 10 миллионов евро в год до 6 млн плюс бонусы.
Нынешний контракт Хуммельса истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что Хуммельс завершит карьеру, если не договорится по новому контракту с «Боруссией».
В нынешнем сезоне Хуммельс провел 31 матч за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.
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