Боруссия Дортмунд предложила новый контракт Хуммельсу

«Боруссия» Дортмунд предложила новый контракт центральному защитнику Матсу Хуммельсу. По информации журналист Патрика Бергера, зарплата 34-летнего ветерана сократится с 10 миллионов евро в год до 6 млн плюс бонусы.

Нынешний контракт Хуммельса истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что Хуммельс завершит карьеру, если не договорится по новому контракту с «Боруссией».

В нынешнем сезоне Хуммельс провел 31 матч за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.