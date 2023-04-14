Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
14 апреля в Белеке начнется матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.
Первыми на корты выйдут Марта Костюк (№38 WTA) и Маркета Вондроушова (№82 WTA). Встреча начнется в 11:00 по Киеву.
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Ранее девушки между собой не играли.
Во втором матче первого игрового дня сыграют Барбора Крейчикова и Катарина Завацкая.
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