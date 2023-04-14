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  4. Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
14 апреля 2023, 11:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 11:30
1425
1

Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

14 апреля 2023, 11:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 11:30
1425
1
Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Марта Костюк и Маркета Вондроушова

14 апреля в Белеке начнется матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Первыми на корты выйдут Марта Костюк (№38 WTA) и Маркета Вондроушова (№82 WTA). Встреча начнется в 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

Во втором матче первого игрового дня сыграют Барбора Крейчикова и Катарина Завацкая.

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Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
Марта Костюк Маркета Вондроушова Кубок Билли Джин Кинг смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Alehandro
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