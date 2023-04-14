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  4. Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи
Англия
14 апреля 2023, 10:29 |
815
1

Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ

14 апреля 2023, 10:29 |
815
1
Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Ливерпуль» готовит масштабную перестройку состава во время летнего трансферного окна после неудачного нынешнего сезона.

Несмотря на отказ от попыток подписать Джуда Беллингема, руководство «Красных» все равно готово тратить большую сумму на одного игрока. По информации испанских СМИ, им может стать вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, за которого готовы отдать 130 миллионов евро

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего грузина 14 голов и 16 ассистов в 33 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Ливерпуль Наполи Хвича Кварацхелия трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Fichajes.com
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Михайло Брижак
А,Ливерпуль об этом знает?
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