Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КРИВЦОВ: «У Фила Невилла нет таких привычек, как у наших тренеров»
Другие новости
14 апреля 2023, 08:56 |
447
0

Сергей КРИВЦОВ: «У Фила Невилла нет таких привычек, как у наших тренеров»

Защитник сборной Украины – о тренере «Интер Майами»

14 апреля 2023, 08:56 |
447
0
Сергей КРИВЦОВ: «У Фила Невилла нет таких привычек, как у наших тренеров»
ФК Интер Майами. Сергей Кривцов

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Филом Невиллом:

«Фил – очень открытый человек. Нет у него таких привычек, как у тренеров, которым уже 65-70 лет. Это новая школа тренеров, всегда с командой.

Даже могу сказать, что он живет тренировкой, потом у нас фитнес и он тоже приходит и делает упражнения. Всегда спрашивает, как дела, что нового. Почти каждый день спрашивал меня о семье».

По теме:
Сергей КРИВЦОВ: «Еще хочу представлять Украину на международной арене»
Все ради Месси. Клубы МЛС готовы к беспрецедентному шагу
Кривцов и Ко в печали. Интер Майами проиграл во второй раз кряду
Сергей Кривцов Интер Майами Фил Невилл
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Футбол | 13 апреля 2023, 15:36 0
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо

Встреча состоится 14 апреля в 15:00

Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Хоккей | 13 апреля 2023, 08:40 0
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Стали известны все участники плей-офф НХЛ

Последними задачу выполнили хоккеисты Нью-Йорк Айлендерс

СЕЛЕЗНЬОВ: «Те, що наробила росія, не вкладається в голову. Це нелюди»
Война | 14.04.2023, 04:04
СЕЛЕЗНЬОВ: «Те, що наробила росія, не вкладається в голову. Це нелюди»
СЕЛЕЗНЬОВ: «Те, що наробила росія, не вкладається в голову. Це нелюди»
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Футбол | 13.04.2023, 12:07
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал интересное обещание
Хоккей | 14.04.2023, 00:35
Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал интересное обещание
Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал интересное обещание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
12.04.2023, 14:07 4
Футбол
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
12.04.2023, 19:35 4
Теннис
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
12.04.2023, 23:55 39
Футбол
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
12.04.2023, 22:12 15
Футбол
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
13.04.2023, 17:40 16
Теннис
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности