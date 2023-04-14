Сергей КРИВЦОВ: «У Фила Невилла нет таких привычек, как у наших тренеров»

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Филом Невиллом:

«Фил – очень открытый человек. Нет у него таких привычек, как у тренеров, которым уже 65-70 лет. Это новая школа тренеров, всегда с командой.

Даже могу сказать, что он живет тренировкой, потом у нас фитнес и он тоже приходит и делает упражнения. Всегда спрашивает, как дела, что нового. Почти каждый день спрашивал меня о семье».