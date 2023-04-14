Испания14 апреля 2023, 07:18 |
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Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Илкай Гюндоган станет свободным агентом летом
14 апреля 2023, 07:18 |
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«Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Виктор Мало.
Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона и, скорее всего, он перейдет в «Барселону» свободным агентом.
Однако из-за финансового фейр-плей у каталонцев могут возникнуть проблемы с регистрацией контракта 31-летнего хавбека, поэтому говорить о переходе как о свершившемся факте пока что рано. Такая же ситуация и с защитником «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинесом.
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