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  4. Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Испания
14 апреля 2023, 07:18 |
1285
0

Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити

Илкай Гюндоган станет свободным агентом летом

14 апреля 2023, 07:18 |
1285
0
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

«Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Виктор Мало.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона и, скорее всего, он перейдет в «Барселону» свободным агентом.

Однако из-за финансового фейр-плей у каталонцев могут возникнуть проблемы с регистрацией контракта 31-летнего хавбека, поэтому говорить о переходе как о свершившемся факте пока что рано. Такая же ситуация и с защитником «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинесом.

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Илкай Гюндоган Барселона Манчестер Сити
Источник Twitter
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