Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити

«Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Виктор Мало.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона и, скорее всего, он перейдет в «Барселону» свободным агентом.

Однако из-за финансового фейр-плей у каталонцев могут возникнуть проблемы с регистрацией контракта 31-летнего хавбека, поэтому говорить о переходе как о свершившемся факте пока что рано. Такая же ситуация и с защитником «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинесом.