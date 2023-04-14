Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал интересное обещание
Юношеская сборная Украины ведет подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1А
Вечернюю тренировку юношеской сборной Украины U-18 в хоккейной академии Обуды в Будапеште посетил Евгений Селезнев, бывший нападающий сборной Украины по футболу, один из лучших бомбардиров в истории национальных чемпионатов.
Юношеская сборная Украины ведет подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1А.
Евгений сейчас занимается волонтерской деятельностью и с этой целью находится в венгерской столице. Узнав, что неподалеку земляки, Евгений не упустил возможности пообщаться, пожелать удачи сборникам и увидеться со своим давним другом, менеджером сборной Сергеем Бабинцем.
Интересно, что Селезнев сам любит играть в хоккей. В Вене, в одной школе с нападающим юношеской сборной Степаном Герасименко занимается хоккеем его сын.
Евгений пообещал хоккеистам, что в случае победы на ЧМ угостит их в Ужгороде. А команда подарила футболисту фирменное худи, сшитое как раз для ЧМ.
ВИДЕО. Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал обещание
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