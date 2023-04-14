Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал интересное обещание

Вечернюю тренировку юношеской сборной Украины U-18 в хоккейной академии Обуды в Будапеште посетил Евгений Селезнев, бывший нападающий сборной Украины по футболу, один из лучших бомбардиров в истории национальных чемпионатов.

Юношеская сборная Украины ведет подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1А.

Евгений сейчас занимается волонтерской деятельностью и с этой целью находится в венгерской столице. Узнав, что неподалеку земляки, Евгений не упустил возможности пообщаться, пожелать удачи сборникам и увидеться со своим давним другом, менеджером сборной Сергеем Бабинцем.

Интересно, что Селезнев сам любит играть в хоккей. В Вене, в одной школе с нападающим юношеской сборной Степаном Герасименко занимается хоккеем его сын.

Евгений пообещал хоккеистам, что в случае победы на ЧМ угостит их в Ужгороде. А команда подарила футболисту фирменное худи, сшитое как раз для ЧМ.

ВИДЕО. Селезнев посетил хоккейную сборную U-18 в Венгрии и дал обещание