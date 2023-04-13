Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владелец Лидса хочет приобрести Интер
Италия
13 апреля 2023, 20:05 |
621
0

Владелец Лидса хочет приобрести Интер

Амбициозные планы Андреа Радриццани

13 апреля 2023, 20:05 |
621
0
Владелец Лидса хочет приобрести Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани хочет приобрести миланский «Интер». Об этом сообщает Bloomberg.

48-летний итальянский бизнесмен готов предложить за «Интер» 1 миллиард фунтов. Не исключено, что Радриццани решит при этом продать «Лидс».

Сейчас «Интером» владеет китайская семья Джан, которая в последнее время испытывает значительные финансовые проблемы. Ранее сообщалось о планах бахрейнских инвесторов приобрести «Интер».

По теме:
Интер отказался от подписания Наби Кейта
Тренерский круговорот: кто летом возглавит Челси, Тоттенхэм, ПСЖ и Интер
Ключевой хавбек Интера восстановился после травмы
Лидс Интер Милан Андреа Радриццани
Источник Bloomberg
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Футбол | 13 апреля 2023, 12:07 0
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым

На удивление, разговор тренера «Динамо» и президента «Шахтера» состоялся совсем недавно

Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Футбол | 12 апреля 2023, 23:55 39
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси

«Галактикос» сделали шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

Как и в чемпионате. Милан переиграл Наполи на Сан-Сиро
Футбол | 12.04.2023, 23:59
Как и в чемпионате. Милан переиграл Наполи на Сан-Сиро
Как и в чемпионате. Милан переиграл Наполи на Сан-Сиро
Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья
Футбол | 13.04.2023, 21:15
Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья
Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Футбол | 13.04.2023, 19:56
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
11.04.2023, 18:31 8
Футбол
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 17
Футбол
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 17
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
12.04.2023, 09:57 2
Война
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
11.04.2023, 19:36 12
Другие виды
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
12.04.2023, 00:02 1
Футбол
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности