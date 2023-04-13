Италия13 апреля 2023, 20:05 |
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Владелец Лидса хочет приобрести Интер
Амбициозные планы Андреа Радриццани
13 апреля 2023, 20:05 |
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Владелец «Лидса» Андреа Радриццани хочет приобрести миланский «Интер». Об этом сообщает Bloomberg.
48-летний итальянский бизнесмен готов предложить за «Интер» 1 миллиард фунтов. Не исключено, что Радриццани решит при этом продать «Лидс».
Сейчас «Интером» владеет китайская семья Джан, которая в последнее время испытывает значительные финансовые проблемы. Ранее сообщалось о планах бахрейнских инвесторов приобрести «Интер».
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