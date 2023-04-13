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Франция
13 апреля 2023, 19:03 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:13
870
0

Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира

Среди них оказались Месси и Мбаппе

13 апреля 2023, 19:03 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:13
870
0
Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Журнал Time составил список из 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли шесть спортсменов:

– Килиан Мбаппе (Франция, футбол)

– Лионель Месси (Аргентина, футбол)

– Ига Свентек (Польша, теннис)

– Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи)

– Бритни Граймер (США, баскетбол)

– Патрик Махомус (США, американский футбол)

Также в топ-100 попали две украинки: жена президента Украины Елена Зеленская и 39-летняя правозащитница Александра Матвийчук.

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Time Килиан Мбаппе Микаэла Шиффрин Лионель Месси Ига Свёнтек
Источник TIME
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