Франция13 апреля 2023, 19:03 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:13
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Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Среди них оказались Месси и Мбаппе
13 апреля 2023, 19:03 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:13
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Журнал Time составил список из 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли шесть спортсменов:
– Килиан Мбаппе (Франция, футбол)
– Лионель Месси (Аргентина, футбол)
– Ига Свентек (Польша, теннис)
– Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи)
– Бритни Граймер (США, баскетбол)
– Патрик Махомус (США, американский футбол)
Также в топ-100 попали две украинки: жена президента Украины Елена Зеленская и 39-летняя правозащитница Александра Матвийчук.
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