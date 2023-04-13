Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич разочарован тем, что хавбек Дмитрий Крыськив получил тяжелое повреждение ноги в матче УПЛ против ФК «Львов».

«Травма Крыськива? Очень жаль, что так случилось. Он позитивно влияет на команду из-за своего характера, пацаны очень расстроены. И как футболист он дает нам много голов и ассистов. Достойно заменил Мишу Мудрика, что даже, кажется, имеет статистику лучше, чем Миша. За 15 матчей лучше статистика, и это говорит о многом».

«Хорошо травма не выглядит, не знаю, вернется ли он до конца сезона», – сказал Йовичевич.

Мудрик до перехода в АПЛ в нынешнем сезоне УПЛ успел провести 12 матчей, забив 7 голов. У Крыськива 12 матчей и 5 голов.