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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется
Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 17:45 |
360
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется

Тренер расстроен серьезной травмой игрока

13 апреля 2023, 17:45 |
360
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич разочарован тем, что хавбек Дмитрий Крыськив получил тяжелое повреждение ноги в матче УПЛ против ФК «Львов».

«Травма Крыськива? Очень жаль, что так случилось. Он позитивно влияет на команду из-за своего характера, пацаны очень расстроены. И как футболист он дает нам много голов и ассистов. Достойно заменил Мишу Мудрика, что даже, кажется, имеет статистику лучше, чем Миша. За 15 матчей лучше статистика, и это говорит о многом».

«Хорошо травма не выглядит, не знаю, вернется ли он до конца сезона», – сказал Йовичевич.

Мудрик до перехода в АПЛ в нынешнем сезоне УПЛ успел провести 12 матчей, забив 7 голов. У Крыськива 12 матчей и 5 голов.

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Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Михаил Мудрик Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Andr88
Мудрика любой может заменить.Просто раздули чтоб продать 
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