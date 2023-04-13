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  4. ГУТИ: «Винисиус станет богом футбола»
Испания
13 апреля 2023, 17:45 |
309
1

ГУТИ: «Винисиус станет богом футбола»

Легенда «Реала» – о бразильском вингере

13 апреля 2023, 17:45 |
309
1
ГУТИ: «Винисиус станет богом футбола»
ФК Реал Мадрид. Гути

Легенда «Реала» Гути поделился своим мнением по поводу вингера «Сливочных» Винисиуса Жуниора:

«Винисиус невероятен, он в зверской форме. Он сеет страх среди защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола.

Он лучший игрок мира. Я видел Мбаппе, он очень хорош, но то, что он делает сейчас Винисиус – это что-то с другой планеты. В плане физической подготовки он номер один».

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Гути Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Источник laSexta
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maverik
Гути явно что-то курит...
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