ГУТИ: «Винисиус станет богом футбола»

Легенда «Реала» Гути поделился своим мнением по поводу вингера «Сливочных» Винисиуса Жуниора:

«Винисиус невероятен, он в зверской форме. Он сеет страх среди защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола.

Он лучший игрок мира. Я видел Мбаппе, он очень хорош, но то, что он делает сейчас Винисиус – это что-то с другой планеты. В плане физической подготовки он номер один».