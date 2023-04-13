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  4. Флоран МАЛУДА: «Мудрик должен смотреть на Винисиуса как на ориентир»
Англия
13 апреля 2023, 17:10 |
558
1

Флоран МАЛУДА: «Мудрик должен смотреть на Винисиуса как на ориентир»

Экс-игрок «Челси» – о перспективах украинского вингера

13 апреля 2023, 17:10 |
558
1
Флоран МАЛУДА: «Мудрик должен смотреть на Винисиуса как на ориентир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда поделился своим мнением относительно перспектив Михаила Мудрика:

«Мудрик очень талантливый. Он выглядел так впечатляюще, когда дебютировал за «Челси». Думаю, что он подошел к той игре с «Ливерпулем» свежим, полным уверенности, и мы все могли увидеть его огромный потенциал.

Мой посыл таков: ты принял вызов играть за «Челси», огромный клуб, но посмотрите на пример Винисиуса. Думаю, можно сделать хорошее сравнение, это правильный пример для подражания. Мудрик как ориентир должен смотреть на то, как развился Винисиус. Я думаю, что Мудрик может повлиять на «Челси», как Винисиус на «Реал». Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет».

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Флоран Малуда Михаил Мудрик Челси Винисиус Жуниор
Источник Goal.com
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Andr88
Никогда у Мудрика не будет такой бразильской техники как у Вини
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